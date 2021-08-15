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В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три провокации

15.08.2021 20:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года успешно предотвращены три провокации, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
"За период, который прошел с августа 2020 года, было около трех провокаций, реальных провокаций, которые нам удалось предотвратить", - сказал Игорь Голуб.
/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"За период, который прошел с августа 2020 года, было около трех провокаций, реальных провокаций, которые нам удалось предотвратить", - сказал командующий...
 
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