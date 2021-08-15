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Белорусы, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться в посольство в Таджикистане - МИД

15.08.2021 21:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Беларуси, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Безусловно, Министерство иностранных дел следит за развитием ситуации в Афганистане. Физически там нет нашего посольства. Но по совместительству эту страну курирует посольство Республики Беларуси в Таджикистане. Поэтому граждане нашей страны по консульским вопросам или за оказанием иного возможного содействия в рамках МИД могут обращаться в наше посольство в Таджикистане", - отметил Анатолий Глаз.

Афганистан сегодня перешел под контроль исламистского движения "Талибан". К полудню организация, признанная террористической Советом Безопасности ООН, захватила аэропорты, крупные города и вошла в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Граждане Беларуси, оказавшиеся в Афганистане, могут обращаться за помощью в посольство страны в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
 
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