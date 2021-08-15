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Вице-премьер А. Субботин в "Главном эфире" оценил темпы и будущий каравай Беларуси

15.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Главная цель для АПК на 5 лет, согласно Программе социально-экономического развития, - это повышение его конкурентоспособности при сохранении продовольственной безопасности Беларуси. Основной критерий эффективности - рост прибыли с единицы площади.

Планируется увеличить производство зерна до 10 миллионов тон, а его урожайность - до 40 центнеров с гектара. При этом большая роль отводится именно науке, здесь важна устойчивость семян к нашему переменчивому климату. Это показывает и нынешняя уборочная. Темпы и будущий каравай "Беларусь 1" оценил вместе с вице-премьером Александром Субботиным. (видео)


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Главная цель для АПК на 5 лет, согласно Программе социально-экономического развития, - это повышение его конкурентоспособности при сохранении продовольственной...
 
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