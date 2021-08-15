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Главная цель для АПК на 5 лет, согласно Программе социально-экономического развития, - это повышение его конкурентоспособности при сохранении продовольственной безопасности Беларуси. Основной критерий эффективности - рост прибыли с единицы площади.

Планируется увеличить производство зерна до 10 миллионов тон, а его урожайность - до 40 центнеров с гектара. При этом большая роль отводится именно науке, здесь важна устойчивость семян к нашему переменчивому климату. Это показывает и нынешняя уборочная. Темпы и будущий каравай " Беларусь 1 " оценил вместе с вице-премьером Александром Субботиным. (видео)





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