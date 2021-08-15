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Протесты в Литве и визит белорусской оппозиции в США - смотрите 16 августа в "Понятной политике"

15.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему Вильнюс стал сеймоопасной зоной? Протесты в Литве и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США. С кем встречались, что просили и какое оно послевкусие от американских печенек?

Звенья одной цепи и бумеранг в виде народных волнений. Как пожинают плоды деструктива, расскажем в понедельник в "Понятной политике" сразу после "Панорамы".


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Почему Вильнюс стал сеймоопасной зоной? Протесты в Литве и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США. С кем встречались, что просили и какое оно...
 
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