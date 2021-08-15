Белтелерадиокомпания начала съемки телекастингов на талант-шоу Х-Factor в Беларуси

Источник материала: БT

На этой неделе Белтелерадиокомпания вновь запустила радар на обнаружение Х-Factor! Начались съемки телекастингов на талант-шоу с мировым именем. Событие, которое определенно войдет в историю белорусского телевидения.

Запомнится каждому, кто попал в топ-300 неординарных белорусов, которым небезразлична сцена! Из них кто-то только на одну песню, а кто-то и на ближайшие несколько месяцев пропишется в павильонах "Беларусьфильма". Именно там возвели целую шоу-квартиру, стилизованную по всем канонам проекта.

Сегодня шестой съемочный день. Выступления перед именитыми наставниками и под прицелом телекамер продолжаются и в эти минуты буквально в 500 метрах от " Беларусь 1 ".

Увы, пока участников мы не услышим - как и не узнаем предварительные итоги, кто же поедет в тренировочный лагерь (это следующий этап после телекастингов). Конкурсанты подписали договор о неразглашении - это значит, что подробности выступлений и комментарии судей остаются в стенах основной сцены.

Свою подпись под договором поставила и корреспондент Лидия Заблоцкая. Но ей все же удалось пробраться с камерами в закрытые от глаз журналистов шоу-зоны.

Несколько тысяч начинающих артистов, которые не побоялись взять в руки себя и микрофон на прослушиваниях Х-Factor, ждали результаты 10 недель. Вот заветные смски с эксклюзивным шансом выйти на главную сцену шоу пришли на смартфоны более 300 наиболее неординарных.

Девять дней подряд с самого утра талантов ждут в шоу-квартире площадью в 2 тысячи квадратных метров. Франшизе с мировым именем - соответствующие параметры. Чтобы возвести всю инфраструктуру - "бабл-рум", сцену, комнаты интервью, "звездный коридор", гримерки - понадобилось четыре павильона "Беларусьфильма", пять дней и под сотню тонн техники.

На сцене разрешено репетировать лишь прожекторам. Для остальных участников действа никаких прогонов. Но артисты все равно прибывают на площадку пораньше, первые - за пять часов до старта съемки.

История не единичная. В списке прошедших на телекастинг тяжелее найти тех, кто музыкальный и по диплому, и по профессии, и, в принципе, 24 на 7.

Всем телекастинг облегчил задачу: исполнить любимую песню теперь можно не а капелла, как было на прослушиваниях, а под ритмичный аккомпанемент - фонограмму "минус 1". Потому из обязательного с собой - только флешка с музыкой. Однако некоторые конкурсанты этим не ограничились.

Остальные уничтожают стресс другим "бальзамом на душу" - группой поддержки.

Дает выговориться тем, для кого стал буквально спасением от жизненных проблем. Перед вокальной терапией на сцене 10 минут "тет-а-тет" общения с редакторами. Здесь не раз откровенно и не сдерживая слез рассказывали об одиночестве, нереализованности и на личном фронте, и в карьере или, в принципе, сломанной судьбе еще в детстве.







Елена Ковалева, редактор проекта Х-Factor в Беларуси:

В большей степени они, наверное, радуются, что у них в жизни появился такой шанс, такая возможность - принять участие в столь масштабном конкурсе. Есть, конечно, истории, которые пробирают до мурашек, когда ты сама уже "на слезе" и не можешь не переварить через себя, не пережить эту историю.

Эмоции участников - от страха и гнева до слез эйфории - на любой из площадок ловят объективы 24 камер. Эффект реалити-шоу обеспечен. Самые яркие моменты глазами "Евфросинии", "Рогнеды" (это уже именитые передвижные телевизионные станции) и режиссеров, которые собирают пазлы в одну телекартинку.

Инна Станиславчик, режиссер проекта Х-Factor в Беларуси:

Важно показать взгляд. Может, кто-то где-то сильно волнуется - это тоже хорошо. Может, кто-то чересчур уверен – приходит и показывает себя во всей красе. Каждая эмоция для нас важна.

Вот кульминационный выход на сцену. Без громких представлений, на Х-Factor нет конферансье. Сам участник презентует себя харизмой, нарядом, креативным "привет" наставникам, сразу высокими нотами или же прыжком с переподвыподвертом - кто во что горазд.

Константин Корниенко, оператор-постановщик Белтелерадиокомпании:

На этом этапе существуют следующие правила. Мы никого не акцентируем, не выделяем светом. Никому не ставим номера. Все участники должны находиться в равных условиях. Вот у них есть одинаковая сцена. Одинаковый практически свет. Все одинаков, для того, чтобы члены жюри видели артиста в одном и том же оформлении, видели его настоящим.

Комментируют так же - по-настоящему, то, что думают, без прописанных фраз в сценарии (кстати, его просто нет), как и продуманных заранее для наставников амплуа. Здесь будут отстаивать со слезами на глазах и наоборот откровенно давать понять, что данные не для проекта. Кто более снисходительный, а кто беспощадный эксперт, сразу ярлык и не повесишь.

Команда наставников осталась в формате "великолепной четверки". Сергей Соседов впечатлился "Славянским базаром", от него же не устоял на ногах и даже с боевым ранением приехал в Минск.

Для уже ставшего "союзным" певца Алехно и "инста-дивы" Бузовой Х-Factor - дебютный в карьере. Приезд певицы, актрисы, телеведущей и дизайнера, входящей в топ-50 известнейших людей России, многие воспринимали как фейк. Но ради участия в нашем проекте Оля перенесла спектакли во МХАТе и перевела на дистанционку подготовку к масштабному сольнику.

Белтелерадиокомпания обзавелась и еще одним корреспондентом: следить за закулисьем Х-Factor теперь можно не только в выпусках новостей и соцсетях проекта, но и в Instagram певицы. Выходит ровно как в ее хитах: "На сцене - улыбка, на завтрак - гастроли".

Ольга Бузова, наставник проекта Х-Factor в Беларуси:

Когда твоя жизнь настолько насыщена, она настолько яркая, сколько у меня уже было встреч, что в какой-то момент ты думаешь: "А вот что еще может произойти, что еще может удивить". Могу сказать, положа руку на сердце, что в Беларуси очень много талантливых ребят и девчат, более чем. И есть артисты, которых нужно просто обернуть и грамотно подать. Так может сделать хороший продюсер, хороший наставник. Конечно, нужен толчок. Х-Factor - самый мощный толчок, который для вас специально создан. Эту четверку уже окрестили "дрим-тим". Стойко выдерживают 10-ти, а то и 12-часовой съемочный день. Интриги плетутся не только за кулисами, но даже в периметре "судейского стола". Некоторые - уже в заголовках зарубежной прессы.

Достаточно серьезных намерений. Сами судьи уже строят глобальные концепции не просто для тренировочного лагеря, но и планы на сезон следующего года.

Сергей Пархоменко, наставник проекта Х-Factor в Беларуси:

Беларусь еще не проснулась, люди еще не поняли, что шоу состоится, что оно реально, что все происходит. Многие думают, что это фейк, что это смонтировано, это заставки. Это все реально, друзья мои. Жду нереальные таланты, потому что Беларусь - страна талантов. Просто здешние таланты уезжают отсюда. Мы сейчас поменяем политику. Флюгер развернулся в другую сторону. Сейчас таланты будут приезжать сюда.







Руслан Алехно, наставник проекта Х-Factor в Беларуси:

Мы же не ищем голос. Мы ищем в принципе все, что связано с Х-Factor - это голос, мурашки, это энергия, само появление артиста, и будут ли за него голосовать. Мы не упираемся на поиск голоса. Здесь место только тем, кто является избранным. Лучшим из лучших. Мы докажем, что в стране такие есть. И вы увидите это первыми.

Обладатели триумфальных "да" попадут в следующем туре на вот эту секретную базу. В пределах МКАДа мы или же вне, не подскажем. Белорусские инстаграммеры уже рвутся отыскать координаты - они до сих пор тайна даже для некоторых организаторов. На весь лес будут распеваться, тренироваться с наставниками и буквально жить вместе. Значит, скандалов интриг и расследование, прямо как в вокальном "Дом-2", не избежать. Может, наоборот, атмосфера будет такой же легкой, как по нотам.

Интриги "тренировочного лагеря" попадут в эфир осенью. Но для начала премьера телекастинга. Дата уже известна - 2 октября. Еще раньше на " Беларусь 1 " стартуют "Дневники Х-Factor". Если же не хотите ждать, а прямо сейчас горите идеей попасть на проект хотя бы в роли телезрителя, есть и такой шанс. В Instagram " Х-Factor Беларусь " объявили конкурс для всех желающих, кто хочет провести с командой целый съемочный день. Но готовьтесь тоже поставить подпись о неразглашении и спрятать камеры смартфонов. Съемка запрещена. Больше закулисья ищите в новостях и в " Главном эфире ".





Читайте также:





