К. Лебедева о политической мелодраме, которая снималась польским каналом в Беларуси

Источник материала: БT

Ряд оппозиционно настроенных СМИ в Беларуси за последнее время были признаны экстремистскими - все те, кто активно принимал участие в дискредитации Беларуси. Все они вели свою борьбу не только пером и словом, но имели в закромах обмундирование сотрудников милиции, МЧС, военные модели с шевронами, при обысках были найдены нацистская символика и атрибутика.

Главное, они активно работали в интересах других государств, создавали обстановку социальной вражды и участвовали в попытке захвата и свержения государственной власти. Когда у них не стало возможности действовать напрямую, самые высокооплачиваемые из них, имеющие высокую крышу за рубежом, стали искать (как они это называют) прикрытие. Достаточно ловко. Комар бы носа не подточил, если бы не внимание определенных силовых структур к деталям.

Следующий материал о политической мелодраме, которая снималась польским каналом в Беларуси. Но об истинных задачах сего творения знали не все - многое держалось в строгой секретности. Ксения Лебедева продолжит.

Чтобы воспитать врага внутри государства, можно писать книги о том, как у нас все плохо, переписывать историю, а можно снимать сериалы о том, как любовь может разбиться о быт и несовершенство мира.

По сути, все актеры, задействованные в работе, не знали о том, во что их хотят втянуть. Не знали об этом и другие участники съемок.

Компании 30 лет. Главное направление - производство и прокат съемочной техники. В своем направлении это крупнейшая такая организация в Беларуси. С большим опытом и авторитетом. Светлана - главный продюсер компании. Она заключает договоры и работает с заказчиком. В этом случае подкопаться было не к чему.







Никто бы до последнего не узнал, какой продукт должен был бы выйти в свет, если бы не переписка.

Ищем прикрытия, независимый белорусский канал. Прикрытием как раз и стала компания, о которой рассказали выше - репутация чистая, быстро работает со всеми органами власти. Все идеально. Еще и работу организовали через литовскую компанию. Переписку ведет Евгений Шапчиц - режиссер и продюсер телеканала "Белсат". Касательно этой работы - занимался финансированием актеров, поиском всех локаций для съемок, одним словом - решением организационных вопросов. Вот, что он рассказал в переписке, разговаривать по телефону он отказался.

Вот, кстати, и раскадровка фильма, которую демонстрировал Шапчиц - не всем, правда. Эпизод из сценария. Так что канал, о котором шла речь выше, оказался не независимым и не белорусским - польским(!), входит в государственную польскую медиагруппу, на территории Беларуси работал без аккредитации и за счет денег польских налогоплательщиков и госдепа США, признан экстремистским.

Хочу сразу сказать, что объяснения ситуации у организаторов съемок разнятся, а именно - у продюсера и режиссера. Оба ссылаются друг на друга - мол, это не я, вы у него спросите.

Ксения Лебедева поговорила по телефону с актером, который должен был исполнять главную роль.

Польская пропаганда не может остановиться, не в дверь так в окно, чтобы добиться цели, готовы подставлять всех без разбора.





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