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17 августа в программе "Это другое" смотрите эксклюзивные интервью беженцев, направляющихся в ЕС

15.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация в Афганистане, конечно, ужасная. Люди бегут тысячами из страны в поисках лучшей жизни. Вот только (как и до этого с другими восточными странами) все не так просто. Избиение мигрантов (и даже убийство иракца) и бесцеремонное избавление от посиневшего от ударов тела, выброшенная беременная, неоказание первой помощи диабетику. Литовские пограничники имеют уже большой "послужной" список работы на границе с Беларусью с беженцами, бегущими от войны, которую затеяла, в том числе и Литва.

Такая страшная цепочка событий делает еще страшнее настоящее тех, кто бежит в Евросоюз. Что делать дальше, они не знают. Вернуться в Ирак, Сирию, Афганистан - в те страны, куда ступила нога НАТО? Но что потом? Литва, став соучастником, сейчас в очередной раз лишает этих людей права на нормальную жизнь.

В ближайший вторник Ксения Лебедева разберет ситуацию по полочкам. В программе "Это другое" будут показаны эксклюзивные интервью самих беженцев. Именно они расскажут, что на самом деле происходит на границе.


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Ситуация в Афганистане, конечно, ужасная. Люди бегут тысячами из страны в поисках лучшей жизни. Вот только (как и до этого с другими восточными странами) все не так...
 
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