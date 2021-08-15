О ситуации в миграционном кризисе Евросоюза рассуждал А. Сыч

Источник материала: БT

Разрушая чужую государственность, европейские чиновники не задумывались о том, что их самих могут зацепить последствия собственных действий. Ведь страны, в которые они приходили с экспансией под лозунгами демократии, находятся далеко от родных границ.

Сегодня, когда приходится расплачиваться за содеянное, евробюрократы в панике перемалывают формировавшиеся годами ценности гуманизма. Подробнее в ситуации разбирался политический обозреватель Андрей Сыч.

За прошедшую неделю на литовской, латвийской и польской границе не зафиксировано убийств мирных беженцев, однако ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. Смерть забитого литовскими силовиками гражданина Ирака осталась незамеченной в той самой "свободной и демократичной" европейской прессе. Это фактически стало одобрением дальнейших силовых действий в отношении обездоленных мигрантов.

Юрий Алексеев, журналист:

Вот этот несчастный человек, которого до полусмерти избили в Литве местные пограничники, дополз до границы Беларуси и умер. Это пробный шарик. Посмотрим, а как на этот счет будет реагировать Европа. Этот случай западная пресса полностью проигнорировала, а это что означает? А это означает мягкое разрешение. Они посмотрели: "А что, так можно было?". Можно. И я так думаю, что эти инциденты на границе будут продолжаться и усиливаться. Раз Европа цивилизованная промолчала, ничего не сказала, значит, можно их мочить. Так и будет

Получив молчаливое одобрение Евросоюза, литовские силовики продолжают доводить людей до критического состояния и перебрасывать на белорусскую территорию. На этот раз жертвой "демократии" стала беременная девушка. Ее в полуобморочном состоянии, как мешок с мусором, притащили практически по земле. Только благодаря тому, что белорусские медики оперативно прибыли на место и начали проводить неотложные действия, обошлось без критических последствий. Жизнь девушки и ее не родившегося малыша удалось спасти. Вместе с остальными детьми она была доставлена в больницу, где они проходят медикаментозную терапию.

Светлана Новикова, акушер-гинеколог Поставской центральной районной больницы:

Поначалу у нее были признаки стресса какого-то, ком в горле - она не могла пить даже, она выглядела уставшей, так же, как ее детки, сейчас намного лучше, ребенок в удовлетворительном состоянии. Было проведено УЗИ исследование плода. Состояние женщины на данный момент уже удовлетворительное

Аналогичная ситуация происходит на польской границе, где к борьбе с мирными людьми были привлечены военные. Эти же военные стали соучастниками нелегальной миграции. На участке пограничной заставы Беляны зафиксирована организованная доставка нелегальных мигрантов армейским транспортом. Их доставляют к белорусской границе и заставляют ее нарушать. К тем, кто отказывается, применяют литовский опыт: травят собаками и избивают. Белорусские пограничники обнаружили гражданина Ирака с сильным рассечением брови. Ему оказали первую помощь. Мужчина пояснил, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия.







Томаш Янковский, политолог (Польша):

У нас несколько лет назад, когда был первый кризис с беженцами, очень много таких информационных сайтов, у которых такая кампания ненависти против беженцев, и можно там читать только такие заголовки, что мусульманин убил европейца, что беженцы приехали взять наше богатство. И если нормальный человек почитает, он просто будет ненавидеть таких людей. Это - такое слово у вас есть - дегуманизация

Ненависть и дегуманизация по отношению к людям с другим цветом кожи и менталитетом стало частью новой нормальности в Европе. Граждан европейской периферии убеждают, что ничего страшного не происходит. Ведь насилие применяют не совсем против людей. Если где-то и перегибают, то это исключительно в отношении преступников, которые идут в Европу устраивать теракты и грабить местное население. Играя на страхе собственных граждан, евробюрократы оправдывают насилие над теми, кто ищет помощь и защиту. Права человека уже давно ничего не значат в Европе. Об этом словосочетании вспоминают только при необходимости использовать, как оружие.

При отсутствии рабочих механизмов по защите прав человека в Европе разрастаются метастазы ненависти и вседозволенности. Нормой стало забивать до смерти, выбрасывать беременных девушек, нуждающихся в медицинской помощи, спускать на невинных людей служебных собак. Именно так, под клацающие звуки собачьих зубов, латвийские силовики гнали людей в сторону белорусской границы.

В это же время те, кого содержат в концентрационных лагерях, с каждым днем становятся решительнее. Например, в Литве деградировавшая система государственного управления оказалась не способна обеспечить минимальные условия для содержания людей. Грязная питьевая вода, недостаток еды и ужасные условия содержания вынуждают людей совершать побеги. Первый такой случай был зафиксирован в лагере Руднинкай. Сбежало 20 человек, которых удалось найти с помощью военных и вертолета. Спустя несколько дней в Алитусском районе, сделав подкоп под забором, концлагерь покинуло 34 человека. Практически никого не удалось задержать. Это говорит о наличии в Евросоюзе преступных групп, которые готовы оказывать содействие мигрантам по перемещению в Германию и Францию. Как только первый из сбежавших из лагеря доберется до цели и сообщит о рабочем коридоре, начнутся массовые побеги.







Вячеслав Титов, экс-депутат Горсовета Клайпеды (Литва):

Сами мигранты наверняка не планируют оставаться в Литве. Она является точкой перехода Европейского союза. Нашли вот такое уязвимое место, когда можно свободно пересекать, становиться беженцами и рассасываться по всему Евросоюзу в те страны, где социальный пакет выше

Европа захлебывается в последствиях от собственных геополитических ошибок. Обеспеченные западные страны готовы на все, чтобы избежать ответственности. Руками периферии Евросоюза сегодня творят ужасные вещи. В панике от происходящего европейские чиновники еще больше усугубляют ситуацию. Агрессия может породить только ответную агрессию.





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