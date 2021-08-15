Е. Тихомирова о том, как еврочиновники 9 августа этого года призвали Евросоюз к свержению власти в Беларуси

Источник материала: БT

Обстановка внутри отдельных государств подтверждает: западный миропорядок трещит по швам. Европа, США переживают глубокий социально-политический кризис. Казалось бы, что американцам, что европейцам надо разобраться в своем доме, но нет - хаос в других регионах мира в приоритете. В годовщину немирных протестов в Беларуси хотели новые митинги в Минске.

Но что-то пошло не так. Митинги состоялись, только в самом Евросоюзе. Возможно, дело в демократическом печенье от Байдена - не туда завезли. Тем не менее, западные и американские партнеры уже подходят к фазе переброса демократии в Россию. Государственный строй нашей страны, по расчетам демократических миссионеров, должен был рухнуть еще год назад. Наш внутренний хаос должен был бы дезориентировать соседку, а в сентябре (в период выборов) начинался бы "обкат" беспорядков в самой России.

План провалился, но от идеи не отказались. В годовщину своего провала в нашей стране еврочиновники в открытую призвали готовить государственный переворот в Беларуси, а дальше - продвижение европейской демократии к восточным белорусским границам, под Смоленск. Подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.

Еврочиновники 9 августа этого года призвали Евросоюз к свержению власти в нашей стране. Теперь в открытую. Заявление в Брюсселе распространила крупнейшая фракция в Европарламенте - консервативная Европейская народная партия.

В заявлении главы фракции Манфреда Вебера, депутатов Сандры Калниете и Андрюса Кубилюса, организованный госпереворот в республике - только "вопрос времени". Политики предлагают решительно готовить смену власти в нашей стране по тому же сценарию, что и в Украине.

Важно отметить, Манфред Вебер - это не какой-то маргинал, зарабатывающий очки в Европарламенте и не имеющий влияния на реальную политику Евросюза. Оттуда и его изречения и действия - не плод личного усердия и ангажированности, а отражение позиции значительной части политсреды Германии и Евросоюза.

Особенно рекомендовано устроить люстрации и показательные процессы над нынешними функционерами.

Для усиления протестных настроений - расширить работу с белорусской молодежью, дав возможность учиться в вузах ЕС, и усерднее распространять в этой среде "идеалы свободы и демократии".







Виктор Водолацкий, депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по делам СНГ:

Когда парламентарии призывают к революции, свержению существующего строя в Белоруссии, это уже маразм. Это выходит за рамки всех норм не только международного права (вмешиваться в дела государства), но и норм морали. Потому что любая революция - это угроза жизни людей. Получается, на сегодняшний день парламентарии открыто говорят об уничтожении людей, которые сегодня живут на территории Белоруссии. Происходящие процессы на международных площадках все больше и больше вызывают у нормальных людей вопрос: а к чему это ведет? Кто сегодня руководит этим закулисьем, которое ведет, чтобы ввергнуть весь мир в хаос, в еще не начавшуюся, но приближающуюся третью мировую войну.

На политической арене Европейского союза разным государствам уготовлена своя роль во внешней политике. Литва - демократический миссионер.

В период смены власти в Грузии Саакашвили особо подчеркивал важнейшую роль литовских партнеров в подготовке "демократических процессов". В Вильнюсе же считают, что их страна играет самую серьезную роль в деле экспорта демократии на отсталый постсоветский восток. "Чем больше в Европе будет Америки, тем меньше там будет России - этот тезис должен быть ориентиром политики Литвы", - отмечает европарламентарий, бывший премьер-министр Андрюс Кубилюс.

Далее главная цель - дестабилизация от евродемократов сначала в Грузии, Молдове, Украине и заключительно - в нашей стране.

Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, экс-премьер-министр Литвы:

Белорусский пример революции может стать хорошим вдохновением для российских граждан. И такие вещи, как в Беларуси, могут начаться в самой России.

Литовская стратегическая цель - это сдерживание России. Тактика - создание вдоль границ пояса демократических режимов от Грузии до Беларуси. Когда дипломатия не приносит геополитической переориентации, как в Грузии, в ход идут госперевороты и цветные революции, как у нас.

Правда, больше евродемократия становится похожа на воинственный национал-социализм прошлого столетия.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается таких формулировок про демократию под Смоленском, для меня это звучит как НАТОвские ракеты под Смоленском. Мне кажется, что все эти стенания будут приводить к диаметрально противоположному эффекту. Мы меняемся сами, но мы никогда не будем меняться под чужую диктовку… Меня вообще умиляет желание в чужом доме поправлять свечи и делать какие-то уставы. Напомню, экспорта или импорта демократии, изменения политической системы невозможно. В нашей стране это не пройдет. Слава Богу, у нас абсолютный суверенитет. Из-за того что мы в ОДКБ и у нас хорошие союзнические отношения с Россией, акта внешней агрессии не будет.

Бывшие советские республики должны стать антироссийским санитарным кордоном, чтобы в нужный момент одномоментно превратиться в огненный пояс. Идея, кстати, не нова и была реализована Западом еще в начале двадцатых годов прошлого века. Европейские и американские демократы не дураки и прекрасно понимают: цена прямого военного столкновения с ОДКБ слишком высока, если не расчленить союзников, а далее действовать и изнутри, и снаружи чужими руками. Например, руками народов бывших союзных республик. Недаром ни в одном переориентированном на Запад государстве не сохранилась мощная промышленность - в горячем регионе она не нужна.

Подготовка внутреннего же надлома уже началась - осенью в России попытаются "обкатать" белорусский сценарий. О нелегитимности выборов на этот раз заявили заранее, призвав не признавать их на международной арене. Начало августа - идеальный шторм. "Независимый общественный мониторинг" в докладе отмечает: беспорядки будут, как в Беларуси. Первые протесты попытаются организовать уже в августе, кульминация - сентябрь. Ставку будут делать на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Беларусь - одна из фаз в этом сценарии, но мы должны были сломаться еще год назад, тогда бы агрессивная демократия по стратегическим расчетам действительно стояла бы в 400 км от Москвы.





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