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Картина выходных: День Военно-воздушных сил, "Споровские сенокосы" и медовый Спас на Голубой кринице
16.08.2021 08:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАВЧЕРА
Картина выходных. 14-15 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Министр обороны генерал-лейтенант
В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 года
В Беларуси
Министерство финансов
Каравай общим весом более 10 млн т
Белорусские
Вместо помощи пограничники Латвии
Граждане Беларуси, оказавшиеся в Афганистане,
Государственный флаг Республики Беларусь
Белорусская вакцина от COVID-19
Миллион доз китайской вакцины от COVID-19
За сутки
В Березовском районе
Крестный ход с водосвятием и тысячи паломников: на Голубой кринице
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Накануне учебного года в Гродно начинает работу школа молодого педагога "Формула успеха".
Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.
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420 лет назад родился Ферма Пьер, французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. Умер в 1665 году.
110 лет назад родился Ботвинник Михаил Моисеевич, заслуженный мастер спорта (шахматы), международный гроссмейстер, семикратный чемпион СССР. Умер в 1995 году.
80 лет назад родился Николай Николаевич Губенко, российский актер, режиссер, сценарист, общественный деятель, народный артист РСФСР (1985). Поставил фильмы "Подранки", "И жизнь, и слезы, и любовь", "Из жизни отдыхающих" и др. Снимался в фильмах "Директор", "Дворянское гнездо", "Они сражались за Родину" и др. Умер в 2020 году.
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