Источник материала: БелТА

Картина выходных. 14-15 августа





поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Охраняя воздушные рубежи Беларуси, днем и ночью Военно-воздушные силы страны несут боевое дежурство, осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов, оперативно и эффективно обеспечивают военную безопасность государства, отметил белорусский лидер. Президент Беларуси Александр ЛукашенкоВоенно-воздушных сил с профессиональным праздником. Охраняя воздушные рубежи Беларуси, днем и ночью Военно-воздушные силы страны несут боевое дежурство, осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов, оперативно и эффективно обеспечивают военную безопасность государства, отметил белорусский лидер.





Виктор Хренин поздравил авиаторов с Днем Военно-воздушных сил. Министр обороны генерал-лейтенантавиаторов с Днем Военно-воздушных сил.





успешно предотвращены три провокации, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб. В воздушном пространстве Беларуси с августа 2020 годатри провокации, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб.





уточнили объемы финансирования строительства объектов государственной инвестиционной программы на 2021 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 августа 2021 года №459. В Беларусистроительства объектов государственной инвестиционной программы на 2021 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 августа 2021 года №459.





выделит Br206,53 млн для дополнительного повышения зарплат бюджетникам. Министерство финансовдля дополнительного повышения зарплат бюджетникам.





планируют получить аграрии в этом году, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин. Каравай общим весом более 10 млн тв этом году, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин.





аграрии намолотили более 5,3 млн т зерна. Белорусскиеболее 5,3 млн т зерна.





снимают на телефон изможденных беженцев. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета. Вместо помощи пограничники Латвииизможденных беженцев. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Государственного пограничного комитета.





могут обращаться за помощью в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Граждане Беларуси, оказавшиеся в Афганистане,в белорусское посольство в Таджикистане, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.





торжественно поднят на полигоне учебного центра сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в Синцзяне в преддверии Армейских международных игр #АРМИ2021. Государственный флаг Республики Беларусьна полигоне учебного центра сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая в Синцзяне в преддверии Армейских международных игр #АРМИ2021.





будет переноситься достаточно легко , заявил директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов. Белорусская вакцина от COVID-19, заявил директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов.





поступят в Беларусь в августе. Миллион доз китайской вакцины от COVID-19в августе.





в Беларуси зарегистрированы 1305 пациентов с COVID-19, выписаны 1418 За сутки1305 пациентов с COVID-19, выписаны 1418





прошел 14-й агроэкофестиваль "Споровские сенокосы". В Березовском районе"Споровские сенокосы".





отпраздновали медовый Спас . Крестный ход с водосвятием и тысячи паломников: на Голубой кринице





Витебский приют для бездомных животных "Добрик" - 10 лет сердечности и душевности РЕПОРТАЖ:"Добрик" - 10 лет сердечности и душевности





СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 августа



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Пресс-конференция на тему "Развитие экологического туризма в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.



Накануне учебного года в



Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества. Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017)327-24-87.Пресс-конференция на тему "Развитие экологического туризма в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск , ул.Энгельса, 30-303.Накануне учебного года в Гродно начинает работу школа молодого педагога "Формула успеха".Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.





ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 августа



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420 лет назад родился Ферма Пьер, французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. Умер в 1665 году.



110 лет назад родился Ботвинник Михаил Моисеевич, заслуженный мастер спорта (шахматы), международный гроссмейстер, семикратный чемпион СССР. Умер в 1995 году.



80 лет назад родился Николай Николаевич Губенко, российский актер, режиссер, сценарист, общественный деятель, народный артист РСФСР (1985). Поставил фильмы "Подранки", "И жизнь, и слезы, и любовь", "Из жизни отдыхающих" и др. Снимался в фильмах "Директор", "Дворянское гнездо", "Они сражались за Родину" и др. Умер в 2020 году.



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