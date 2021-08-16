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Какое оно - послевкусие от американских печенек - расскажем сегодня вечером в "Понятной политике"
16.08.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почему Вильнюс стал сеймоопасной зоной? Протесты в Литве и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США. С кем встречались, что просили и какое оно - послевкусие от американских печенек? Звенья одной цепи и бумеранг в виде народных волнений. Как пожинают плоды деструктива, расскажем сегодня вечером в нашем эфире в
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Почему Вильнюс стал сеймоопасной зоной? Протесты в Литве и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США. С кем встречались, что просили и какое оно -...
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