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Какое оно - послевкусие от американских печенек - расскажем сегодня вечером в "Понятной политике"

16.08.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему Вильнюс стал сеймоопасной зоной? Протесты в Литве и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США. С кем встречались, что просили и какое оно - послевкусие от американских печенек? Звенья одной цепи и бумеранг в виде народных волнений. Как пожинают плоды деструктива, расскажем сегодня вечером в нашем эфире в "Понятной политике" сразу после "Панорамы".

Смотрите другие выпуски "Понятной политики":

 
 
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Почему Вильнюс стал сеймоопасной зоной? Протесты в Литве и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США. С кем встречались, что просили и какое оно -...
 
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