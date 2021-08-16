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Все краски "Азия" в одном месте! Minsk World заморозил цены до конца лета!
16.08.2021 09:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАЗадумывая квартал
Это место уже пришлось по душе многим. Подкупил новоселов не только яркий и броский, как сама Азия, характер квартала. Привлекает еще и удачная локация (вдоль улицы Кижеватова, на пересечении с улицей Казинца), и удобное транспортное сообщение, позволяющее без проблем добраться в любую точку Минска.
Квартал "Азия" с высоты птичьего полета
Приходите, выбирайте и поторопитесь с принятием решения до конца лета, ведь только до 31 августа действуют старые цены и лучшие акции!
"Квартирный бум" легким шлейфом улетающего лета зацепил
Подробности Вам расскажут по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Современный удобный паркинг – мечта каждого автомобилиста. Только этим летом, покупая квартиру в
Паркинг на улице Германовской 7
Возле каждого дома комплекса находятся современные спортивные и детские площадки, а велодорожки объединяют все районы
В кварталах комплекса есть вся необходимая для комфортного проживания социальная инфраструктура. В вашем или соседнем квартале обязательно будет школа или детский садик, детская и взрослая поликлиника, медицинский центр, различные объекты сферы услуг и торговли.
Вместе с домами новый облик принимают и дворы
Уличными тренажерами, местами для занятий воркаутом и современными спортивными площадками уже мало кого удивишь, а вот отличный скейт-парк в жилом массиве – это что-то новенькое. Как магнитом притянул он к себе подростков и молодежь квартала
Дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото". В каждом по 25 этажей
Кстати, неслучайно первую такую локацию в
Площадка новая и очень популярная
Облик квартала
Играем и узнаем что-то новое
В каждом доме многофункционального комплекса
В каждом доме 2 или 3 скоростных лифта OTIS. Также есть дома, в которых один из лифтов панорамный.
Только до конца лета во всех домах комплекса
Выбирайте и условия оплаты, которые подойдут именно Вам:
- оплата собственными средствами;
- использование кредитных партнерских программ;
- рассрочка до 100 месяцев.
Недалеко от квартала
Современное градостроительство базируется принципах: практичность, комфорт, доступность, эстетичность! Все эти нормы в полном объеме выдержаны в квартале
Дом "Токио"
Ночная "Азия" - это очень атмосферно
Дома "Нью-Дели" и "Джакарта"
Возможность без проблем добраться в любую точку столицы делает квартал
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