Источник материала: БелТА





Это место уже пришлось по душе многим. Подкупил новоселов не только яркий и броский, как сама Азия, характер квартала. Привлекает еще и удачная локация (вдоль улицы Кижеватова, на пересечении с улицей Казинца), и удобное транспортное сообщение, позволяющее без проблем добраться в любую точку Минска.







Квартал "Азия" с высоты птичьего полета





Приходите, выбирайте и поторопитесь с принятием решения до конца лета, ведь только до 31 августа действуют старые цены и лучшие акции!







"Квартирный бум" легким шлейфом улетающего лета зацепил "Гонконг" , "Токио" и "Киото" в квартале "Азия" . Квартир в этих домах осталось немного, но выбор еще есть.

легким шлейфом улетающего лета зацепилв квартале. Квартир в этих домах осталось немного, но выбор еще есть.





"Лови момент! Переезжай в новостройку!" - это не просто красивые слова. Клиенты, которые продадут свои квартиры в агентствах недвижимости-партнерах компании, при покупке квартиры в комплексе Minsk World получат скидку 100 базовых величин или 2900 рублей.

- это не просто красивые слова. Клиенты, которые продадут свои квартиры в агентствах недвижимости-партнерах компании, при покупке квартиры в комплексеполучат скидку 100 базовых величин или 2900 рублей.





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Minsk World и место на паркинге на улице Германовская 7, Вы получаете существенную скидку при покупке своей квартиры в определенных домах, срок сдачи которых запланирован до конца 2021 года. Современный удобный паркинг – мечта каждого автомобилиста. Только этим летом, покупая квартиру ви место на паркинге на улице Германовская 7, Вы получаете существенную скидку при покупке своей квартиры в определенных домах, срок сдачи которых запланирован до конца 2021 года.









Паркинг на улице Германовской 7





Minsk World .

Возле каждого дома комплекса находятся современные спортивные и детские площадки, а велодорожки объединяют все районы





В кварталах комплекса есть вся необходимая для комфортного проживания социальная инфраструктура. В вашем или соседнем квартале обязательно будет школа или детский садик, детская и взрослая поликлиника, медицинский центр, различные объекты сферы услуг и торговли.











Вместе с домами новый облик принимают и дворы





"Азия" . Площадка небольшая, зато специализированная, а для скейтеров главное именно это. Она расположилась около трех высоток-близнецов "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото".

Уличными тренажерами, местами для занятий воркаутом и современными спортивными площадками уже мало кого удивишь, а вот отличный скейт-парк в жилом массиве – это что-то новенькое. Как магнитом притянул он к себе подростков и молодежь квартала. Площадка небольшая, зато специализированная, а для скейтеров главное именно это. Она расположилась около трех высоток-близнецов "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото".









Дома "Мумбаи", "Бангкок" и "Киото". В каждом по 25 этажей





Minsk World построили именно в квартале "Азия" . Хорошо известно, что жители Азиатского континента не против активно провести досуг. Это еще одна отсылка к азиатской тематике всего квартала.

Кстати, неслучайно первую такую локацию впостроили именно в квартале. Хорошо известно, что жители Азиатского континента не против активно провести досуг. Это еще одна отсылка к азиатской тематике всего квартала.





























Площадка новая и очень популярная





"Азия" меняется на глазах. Не прошло и года, как здесь распахнул двери первый жилой дом, а сейчас большая часть из 11 жилых уже объектов готова. Активно обустраивается и прилегающая территория: появляются зеленые насаждения и зоны отдыха. Как грибы после дождя растут детские игровые комплексы. В начале лета появилась площадка, которая посвящена основам безопасности жизнедеятельности.

Облик кварталаменяется на глазах. Не прошло и года, как здесь распахнул двери первый жилой дом, а сейчас большая часть из 11 жилых уже объектов готова. Активно обустраивается и прилегающая территория: появляются зеленые насаждения и зоны отдыха. Как грибы после дождя растут детские игровые комплексы. В начале лета появилась площадка, которая посвящена основам безопасности жизнедеятельности.

















Играем и узнаем что-то новое





Minsk World дизайнерские лобби с местами для консьержа и зонами ожидания курьера. В некоторых домах предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок, и даже помещения для мытья лап домашних животных. В каждом доме многофункционального комплексадизайнерские лобби с местами для консьержа и зонами ожидания курьера. В некоторых домах предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок, и даже помещения для мытья лап домашних животных.





В каждом доме 2 или 3 скоростных лифта OTIS. Также есть дома, в которых один из лифтов панорамный.







Только до конца лета во всех домах комплекса Minsk World действуют старые летние цены, а к ним – акции, скидки, специальные предложения, которые позволят каждому покупателю купить квартиру по выгодной цене.







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"Азия" раскинется новый большого городской парк. Он несомненно станет излюбленным местом отдыха для жителей близлежащий кварталов и всего комплекса Minsk World .

Недалеко от кварталараскинется новый большого городской парк. Он несомненно станет излюбленным местом отдыха для жителей близлежащий кварталов и всего комплекса





"Азия" . Современное градостроительство базируется принципах: практичность, комфорт, доступность, эстетичность! Все эти нормы в полном объеме выдержаны в квартале









Дом "Токио"









Ночная "Азия" - это очень атмосферно









Дома "Нью-Дели" и "Джакарта"





"Азия" особенно привлекательным для покупки собственной квартиры и для удачных и прибыльных инвестиций в жилую или коммерческую недвижимость.

Возможность без проблем добраться в любую точку столицы делает кварталособенно привлекательным для покупки собственной квартиры и для удачных и прибыльных инвестиций в жилую или коммерческую недвижимость.















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Задумывая квартал, проектировщики многофункционального комплексастремились перенести на минскую землю особенности загадочной Азии, ее неповторимый колорит, тонкое сочетание умиротворенной изысканности и взрывного ритма современного мегаполиса. При этом, не упуская из виду тот факт, что Азия сейчас самый динамично развивающийся регион планеты.Выбирайте и условия оплаты, которые подойдут именно Вам:- оплата собственными средствами;- использование кредитных партнерских программ;Чтобы купить квартиру или коммерческую недвижимость в кварталемногофункционального комплекса Minsk World, достаточно позвонить