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"Щедрая тройка" от Оплати™, или Как заработать, совершая покупки!
16.08.2021 09:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАПолучай три рубля на свой кошелек за каждую покупку! Акция "Щедрая тройка" от мобильного сервиса Оплати™ стартует уже в этот понедельник, 16 августа!
Вы тратите, а мы платим!
Условия рекламной акции:
1. Скачай мобильное приложение
2. Найди список партнеров акции в своем регионе в инстаграм-аккаунте Оплати™ - @oplati_official;
3. Рассчитайся по QR в любой из указанных торговых точек в игровой период и получи за первый платеж* 3 рубля на свой кошелек!
* Исключение составляют: покупка алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, лекарственных средств, платежи посредством NFC и виртуальной карты.
Важно!
Игровой период рекламной акции "Щедрая тройка" будет каждые две недели. Список партнеров будет обновляться и публиковаться в понедельник в 10:00 в инстаграм-аккаунте @oplati_official. Срок его действия – c 10:00 понедельника текущей недели до 23:59 воскресенья следующей недели.
Один партнер может иметь несколько точек продаж, в таком случае участник акции может получить поощрение за каждую первую транзакцию в каждой точке продаж партнера из списка.
Учитываются также все платежи, осуществляемые внутри приложения Оплати™ (раздел "Каталог", раздел "Развлечения") и в интернет-магазинах по списку партнеров, как одна точка продаж.
Все выплаты поощрения приходят на 2-й (второй) рабочий день после окончания рекламного периода до 18:00 на электронный кошелек в мобильном приложении Оплати™. Это можно будет увидеть в выписке по электронному кошельку в приложении. Использовать эти деньги можно по своему усмотрению.
Для получения поощрения можно совершать первые платежи в любой из указанных точек. Десять платежей – равно 30 рублей!
Подпишись на @oplati_official в Инстаграм, чтобы делать покупки и зарабатывать! Первый список точек продаж каждого региона появится уже 16 августа!
Все пользователи приложения Оплати™ становятся участниками рекламной игры "Мечта в Оплати 3"!
Разыгрываются столичные квартиры в престижном жилом комплексе Minsk World и другие улётные призы – электросамокаты Xiaomi, докстанции Алиса и акустические системы JBL 1000 Вт.
Просто совершай покупки через приложение Оплати™ и храни деньги в электронном кошельке. Подробности участия в игре – на сайте
Возможно, следующий счастливчик именно ты!
А еще приглашай друзей в мобильное приложение Оплати™ и получай по 5 рублей на свой кошелек за каждого! Больше друзей – больше денег на счету!
Что для этого нужно?
1. Скачай приложение Оплати™ и зарегистрируйся.
2. Пригласи друга, отправив ссылку-приглашение из своего личного профиля в любом мессенджере, по email-почте или через СМС.
3. Если твой друг установит приложение Оплати™ и успешно пройдет регистрацию, ты получишь 5 рублей на свой электронный кошелек!
Приглашай всех без ограничений, получай бонус за каждого! Есть 100 друзей? Получи 500 рублей!
Подробнее об условиях акции на сайте
Оплати™ – электронный кошелек, с помощью которого удобно оплачивать проезд в транспорте или рассчитываться за топливо на АЗС, минуя кассу и операторов. Можно совершать покупки в магазинах, часто с приятными скидками и бонусами. Легко оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь и интернет. А также переводить деньги друг другу без комиссии. Пополняется электронный кошелек с карточек любых белорусских банков без комиссии.
Обо всех возможностях мобильного сервиса можно узнать на сайте o-plati.by, на официальном YouTube-канале Оплати™ и в социальных сетях приложения!
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Получай три рубля на свой кошелек за каждую покупку! Акция "Щедрая тройка" стартует уже в этот понедельник, 16 августа!
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