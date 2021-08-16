"Щедрая тройка" от Оплати™, или Как заработать, совершая покупки!

Источник материала: БелТА

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Условия рекламной акции:1. Скачай мобильное приложение2. Найди список партнеров акции в своем регионе в инстаграм-аккаунте Оплати3. Рассчитайся по QR в любой из указанных торговых точек в игровой период и получи за первый платеж** Исключение составляют: покупка алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий, лекарственных средств, платежи посредством NFC и виртуальной карты.Игровой период рекламной акции "Щедрая тройка" будет каждые две недели. Список партнеров будет обновляться и публиковаться в понедельник в 10:00 в инстаграм-аккаунте. Срок его действия – c 10:00 понедельника текущей недели до 23:59 воскресенья следующей недели.Один партнер может иметь несколько точек продаж, в таком случае участник акции может получить поощрение за каждую первую транзакцию в каждой точке продаж партнера из списка.Учитываются также все платежи, осуществляемые внутри приложения Оплати(раздел "Каталог", раздел "Развлечения") и в интернет-магазинах по списку партнеров, как одна точка продаж.Все выплаты поощрения приходят на 2-й (второй) рабочий день после окончания рекламного периода до 18:00 на электронный кошелек в мобильном приложении Оплати. Это можно будет увидеть в выписке по электронному кошельку в приложении. Использовать эти деньги можно по своему усмотрению.Для получения поощрения можно совершать первые платежи в любой из указанных точек. Десять платежей ­– равно 30 рублей!Первый список точек продаж каждого региона появится уже 16 августа!Разыгрываются столичные квартиры в престижном жилом комплексе Minsk World и другие улётные призы – электросамокаты Xiaomi, докстанции Алиса и акустические системы JBL 1000 Вт.Просто совершай покупки через приложение Оплатии храни деньги в электронном кошельке. Подробности участия в игре – на сайтеА еще приглашай друзей в мобильное приложение ОплатиБольше друзей – больше денег на счету!Что для этого нужно?1. Скачайи зарегистрируйся.2. Пригласи друга, отправивиз своего личного профиля в любом мессенджере, по email-почте или через СМС.3. Если твой друг установит приложение Оплатии успешно пройдет регистрацию, ты получишьна свой электронный кошелек!Приглашай всех без ограничений, получай бонус за каждого!Подробнее об условиях акции на сайте– электронный кошелек, с помощью которого удобно оплачивать проезд в транспорте или рассчитываться за топливо на АЗС, минуя кассу и операторов. Можно совершать покупки в магазинах, часто с приятными скидками и бонусами. Легко оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь и интернет. А также переводить деньги друг другу без комиссии. Пополняется электронный кошелек с карточек любых белорусских банков без комиссии.Обо всех возможностях мобильного сервиса можно узнать на сайте, на официальном YouTube-каналеи в социальных сетях приложения!

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