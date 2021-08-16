Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью полностью находится под контролем. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.





"Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль. Самое основное - здоровью детей сейчас ничего не угрожает", - сказал Дмитрий Пиневич.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пиневич о ситуации в "Лесной поляне": здоровью детей ничего не угрожает "Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль. Самое основное -...

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