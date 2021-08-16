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Пиневич о ситуации в "Лесной поляне": здоровью детей ничего не угрожает

16.08.2021 10:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью полностью находится под контролем. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль. Самое основное - здоровью детей сейчас ничего не угрожает", - сказал Дмитрий Пиневич.

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Теги: Минск
 
 
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"Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль. Самое основное -...
 
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