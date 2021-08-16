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В Новоельне начались поисковые работы в связи с расследованием фактов геноцида мирного населения

16.08.2021 10:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Новоельня Дятловского района начались поисковые работы в связи с расследованием фактов геноцида мирного населения Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси на территории Гродненской области выявлено 80 ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных граждан в годы Великой Отечественной войны. Одно из них - в городском поселке Новоельня в Дятловском районе, где в годы войны погибло от 500 до 800 человек.

Информация о массовых расстрелах в Новоельне появилась в военном комиссариате еще в начале 2000-х годов. Помогли рассказы местных жителей - очевидцев жестоких военных преступлений, благодаря которым установлено место трагедии. Раскопки начались в 2004 году, однако их приостановили из-за технических трудностей. Сбор информации при этом не прекращался.

Обнаруженные в архивах протоколы допросов преступников подтвердили факты массовых расстрелов в Новоельне мирного населения, а также подпольщиков и партизан. Как следовало из архивных материалов, в расстрелах вместе с фашистами участвовали и полицаи-коллаборационисты, которые отличались особой жестокостью.

Поисковые работы и раскопки в Новоельне возобновлены. В первую очередь подлежат определению границы захоронения.

На место раскопок прибыл заместитель прокурора Гродненской области Андрей Скурат, он ознакомился с ходом работ и обозначил дальнейшие шаги.

Поиск мирных граждан, ставших жертвами геноцида, и установление военных преступников продолжаются.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В ходе расследования возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси на территории Гродненской области выявлено 80 ранее...
 
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