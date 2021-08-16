ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве проходит полная реконструкции поликлиники № 5 - прием пациентов не остановлен

16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Приоритет - развитию региональной медицины. Это и повышение уровня образования будущих медиков, и  обновление материально-технической базы. Сразу несколько проектов  уже в стадии реализации. Один из них - поликлиника № 5 в Могилеве. Проходит полная ее реконструкция - утепление фасадов, ремонт кабинетов. При этом прием пациентов не остановлен. Пополнит городские поликлиники и современное оборудование. 

Предстоит еще один масштабный проект - реконструкция здания бывшей 3-й поликлиники Могилева. Здесь разместится детская поликлиника № 1.   



Читайте также:

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приоритет - развитию региональной медицины. Это и повышение уровня образования будущих медиков, и  обновление материально-технической базы. Сразу несколько...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Щедрая тройка" от Оплати™, или Как заработать, совершая покупки!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by