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В Могилеве проходит полная реконструкции поликлиники № 5 - прием пациентов не остановлен
16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Приоритет - развитию региональной медицины. Это и повышение уровня образования будущих медиков, и обновление материально-технической базы. Сразу несколько проектов уже в стадии реализации. Один из них - поликлиника № 5 в Могилеве. Проходит полная ее реконструкция - утепление фасадов, ремонт кабинетов. При этом прием пациентов не остановлен. Пополнит городские поликлиники и современное оборудование.
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Приоритет - развитию региональной медицины. Это и повышение уровня образования будущих медиков, и обновление материально-технической базы. Сразу несколько...
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