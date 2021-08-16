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В белорусских школах активизируют вакцинацию педагогов

16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В школах страны в преддверии учебного года активизируют вакцинацию педагогов. Об этом заявил министр образования. Игорь Карпенко подчеркнул, процедура добровольная. Вместе с тем, в условиях пандемии в учебных заведениях по-прежнему будут следить за соблюдением противоэпидемических мер, увеличат также и количество проветриваний классов и влажных уборок. Массовые мероприятия рекомендуют проводить на свежем воздухе. 


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В школах страны в преддверии учебного года активизируют вакцинацию педагогов. Об этом заявил министр образования. Игорь Карпенко подчеркнул, процедура...
 
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