В Барановичах к открытию готовится новая школа

Источник материала: БT

Новая школа в Барановичах станет самой большой и передовой в городе. В классах установили 55 телевизоров и 40 проекторов. Есть спортивный зал с трибунами, сенсорная комната для снятия психологического напряжения. А в актовом зале - костюмерная и гримерки, как в настоящем театре. Первого сентября в новую школу придут 1 700 учеников. Для детей с ограниченными физическими возможностями созданы комфортные условия. Кроме пандусов, подъемников и лифтов, на каждом этаже гардеробные с кнопкой-вызовом помощи. В школе введут должность помощника-воспитателя, который будет сопровождать учеников.



Чтобы помочь детям реализовать таланты, в новом учреждении откроют филиалы Дворца детского творчества, музыкальной школы и эколого-туристического центра.