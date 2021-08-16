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В Барановичах к открытию готовится новая школа
16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новая школа в Барановичах станет самой большой и передовой в городе. В классах установили 55 телевизоров и 40 проекторов. Есть спортивный зал с трибунами, сенсорная комната для снятия психологического напряжения. А в актовом зале - костюмерная и гримерки, как в настоящем театре. Первого сентября в новую школу придут 1 700 учеников. Для детей с ограниченными физическими возможностями созданы комфортные условия. Кроме пандусов, подъемников и лифтов, на каждом этаже гардеробные с кнопкой-вызовом помощи. В школе введут должность помощника-воспитателя, который будет сопровождать учеников.
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Новая школа в Барановичах станет самой большой и передовой в городе. В классах установили 55 телевизоров и 40 проекторов. Есть спортивный зал с трибунами, сенсорная...
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