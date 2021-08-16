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Марафон телекастингов на X-Factor продлится неделю: съемочные смены минимум по 10 часов и без выходных

16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На сцене главного талант-шоу страны уже выступили две сотни человек. Марафон телекастингов на X-Factor  длится ровно неделю. Съемочные смены - минимум по 10 часов и без выходных. И организаторы, и сами наставники уделяют каждому артисту максимум внимания. Кстати, участники приезжают на "шоу-квартиру", на площадку "Беларусьфильма", со всей страны. Студенты творческих вузов и музыканты - лишь малый процент в общем списке конкурсантов.

С 18 сентября в эфире "Беларусь 1" - дневники проекта с подробностями закулисья, а первый кастинг телезрители увидят 2 октября.

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На сцене главного талант-шоу страны уже выступили две сотни человек. Марафон телекастингов на X-Factor  длится ровно неделю. Съемочные смены - минимум по 10 часов и без...
 
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