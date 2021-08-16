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Марафон телекастингов на X-Factor продлится неделю: съемочные смены минимум по 10 часов и без выходных
16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На сцене главного талант-шоу страны уже выступили две сотни человек. Марафон телекастингов на X-Factor длится ровно неделю. Съемочные смены - минимум по 10 часов и без выходных. И организаторы, и сами наставники уделяют каждому артисту максимум внимания. Кстати, участники приезжают на "шоу-квартиру", на площадку "Беларусьфильма", со всей страны. Студенты творческих вузов и музыканты - лишь малый процент в общем списке конкурсантов.
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Марафон телекастингов на X-Factor продлится неделю: съемочные смены минимум по 10 часов и без выходных
На сцене главного талант-шоу страны уже выступили две сотни человек. Марафон телекастингов на X-Factor длится ровно неделю. Съемочные смены - минимум по 10 часов и без...
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