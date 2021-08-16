В Беларуси приняли дополнительные меры для развития рыболовной отрасли

Источник материала: БT

Эффективность ведения в стране рыболовного хозяйства и его развитие требует дополнительных мер. И такие уже приняты. В основе указа главы государства - помочь организациям освободиться от долговой нагрузки. Такой подход позволит финансово оздоровить отрасль и выйти на новый уровень.



О том, как будут работать принятые меры, узнавала Алина Лаппо. Это рыбхоз "Красная Слобода" в Солигорском районе. Один из крупнейших поставщиков живой рыбы в стране. В год здесь вылавливают более 1,5 тысячи тонн рыбы: от карпа до белого амура. Фирменные магазины работают в Минской, Могилевской и Гомельской областях - их порядка 30. Продают и на экспорт.



Александр Клишевич, директор рыбхоза "Красная Слобода":

В этом году мы уже выполнили план по реализации за шесть месяцев на 135 %, это по сравнению с прошлым годом. В этом году планируем получить выручки на 3 миллиона 797 тысяч рублей. Это больше на 117 % по сравнению с минувшим годом.



Несмотря на положительную динамику, сложности все-таки есть. Острый вопрос для предприятия - реализация продукции. Последние несколько лет себестоимость производства значительно превышает выручку. Есть и кредитная задолженность, на которую идет немало выручки. Поэтому средств не всегда хватает не только на развитие производства, но и на текущую деятельность, например, на покупку качественного комбикорма для рыбы. Решить проблемы предприятия и оздоровить отрасль в целом поможет подписанный указ.









Согласно документу, снижать финансовую нагрузку предприятий будут путем передачи кредитных задолженностей рыбхозов в Агентство по управлению активами. Организациям, помимо отсрочки до трех лет, предоставят последующую рассрочку до 12 лет и льготную процентную ставку. Это позволит саккумулировать оборотные средства и наладить технологическое производство.



Алла Ломакина, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Еще немаловажно, что мы реализуем инструмент - это возможность прощения долга. Сегодня банковская система может применить этот инструмент. Банками будет прощен долг по уплаченным процентам, а также штрафным санкциям и пеням. Мы создаем возможность доверительного управления успешными сегодня в отрасли организациями изменить систему управления, организаций производства и таким образом выстроить всю технологию для получения того результата, которого мы хотим добиться.



Всего под меры указа попадают 5 рыбхозов.



У каждого предприятия свои проблемы, и решения будут точечные. Задача одна - финансово оздоровить отрасль и выйти на новый уровень развития.



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