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В Беларуси приняли дополнительные меры для развития рыболовной отрасли
16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Эффективность ведения в стране рыболовного хозяйства и его развитие требует дополнительных мер. И такие уже приняты. В основе указа главы государства - помочь организациям освободиться от долговой нагрузки. Такой подход позволит финансово оздоровить отрасль и выйти на новый уровень.
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Эффективность ведения в стране рыболовного хозяйства и его развитие требует дополнительных мер. И такие уже приняты. В основе указа главы государства - помочь...
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