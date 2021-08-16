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В 2021 году начнут строить поликлинику в Несвиже и амбулаторию в деревне Озерцо Минского района

16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Система здравоохранения Беларуси в ближайшее время пополнится новыми объектами. Некоторые построят при поддержке средств Китая. Так, в этом году начнут возводить поликлинику в Несвиже и амбулаторию в деревне Озерцо Минского района. Среди новых объектов -  детская поликлиника в Жодино, детский многопрофильный корпус Борисовской больницы. Здесь также смогут лечиться и юные жители Березино и Крупок. Помещения готовы на 75 %. Так, более просторным станет приемное отделение, самые современные возможности будут в отделениях анестезиологии и реанимации. Вскоре начнется и установка медицинского оборудования.   

В ближайшие годы вслед за Несвижем и Молодечно новый кабинет компьютерной томографии откроется и в Клецке.   

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Система здравоохранения Беларуси в ближайшее время пополнится новыми объектами. Некоторые построят при поддержке средств Китая. Так, в этом году начнут возводить...
 
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