|
В 2021 году начнут строить поликлинику в Несвиже и амбулаторию в деревне Озерцо Минского района
16.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Система здравоохранения Беларуси в ближайшее время пополнится новыми объектами. Некоторые построят при поддержке средств Китая. Так, в этом году начнут возводить поликлинику в Несвиже и амбулаторию в деревне Озерцо Минского района. Среди новых объектов - детская поликлиника в Жодино, детский многопрофильный корпус Борисовской больницы. Здесь также смогут лечиться и юные жители Березино и Крупок. Помещения готовы на 75 %. Так, более просторным станет приемное отделение, самые современные возможности будут в отделениях анестезиологии и реанимации. Вскоре начнется и установка медицинского оборудования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система здравоохранения Беларуси в ближайшее время пополнится новыми объектами. Некоторые построят при поддержке средств Китая. Так, в этом году начнут возводить...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)