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Министр связи и информатизации проведет 19 августа личный прием граждан в Речице

16.08.2021 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр связи и информатизации Константин Шульган проведет 19 августа личный прием граждан и представителей юридических лиц в Речице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Министр будет принимать граждан с 11.00 до 12.00 в Речицком районном исполнительном комитете (г.Речица, пл.Октября, 6) по вопросам, затрагивающим деятельность в области связи (как почтовой, так и электросвязи) и информатизации. Предварительно записаться на прием можно по телефонам 8 (02340) 3-67-41; 8 (017) 287-87-10.

Вместе с личным приемом граждан и юрлиц пройдет прямая телефонная линия по телефону 8 (02340) 9-17-10.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Министр будет принимать граждан с 11.00 до 12.00 в Речицком районном исполнительном комитете (г.Речица, пл.Октября, 6) по вопросам, затрагивающим деятельность в области...
 
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