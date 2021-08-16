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Беларусь и КНР заинтересованы в углублении военно-технического сотрудничества

16.08.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Сергей Симоненко провел встречу с китайской военной делегацией во главе с генерал-майором Фань Цзяньцзюнем, начальником Управления по развитию сотрудничества в сфере вооружения, военной техники и технологиям Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета Китайской Народной Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления двустороннего военного сотрудничества. Подчеркнуто наличие значительного потенциала между Беларусью и КНР в военной и военно-технической областях, а также уверенность в перспективности дальнейшего двустороннего взаимодействия.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Подчеркнуто наличие значительного потенциала между Беларусью и КНР в военной и военно-технической областях, а также уверенность в перспективности дальнейшего...
 
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