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Авиаторы МЧС Беларуси помогают в тушении пожаров в Турции

16.08.2021 11:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в Турции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

За минувшую неделю белорусские экипажи уже выполнили 35 полетов, налет составил 60 часов 17 минут. За это время они выполнили 191 слив и сбросили 1269 т воды. Кроме того, осуществлена доставка 42 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.

В пресс-службе напомнили, что по поручению главы государства белорусская сторона направила третий вертолет МЧС в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров. Борт Ми-26 и два Ми-8 продолжают успешно работать в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами осуществляют защиту городов от сильнейших лесных пожаров. Во время ночного перерыва проводится техническое обслуживание воздушных судов. После этого три вертолета вновь приступают к тушению.

На сегодняшний день белорусские авиаторы работают в районах Сеферихисар и Кютахья, а также защищают город Бодрум. С мая спасатели совершили 174 полета и произвели 1155 сбросов, что составляет более 4 тыс. т воды. Их общий налет составляет 267 часов 53 минуты. Осуществлена доставка 162 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.

Белорусские спасатели в рамках международного сотрудничества уже не первый год оказывают помощь в борьбе с природными стихиями другим странам. Так, авиация МЧС была задействована в тушении лесных пожаров на территориях Греции, России, Латвии и Грузии, помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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За минувшую неделю белорусские экипажи уже выполнили 35 полетов, налет составил 60 часов 17 минут. За это время они выполнили 191 слив и сбросили 1269 т воды.
 
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