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Д. Пиневич о ситуации в "Лесной поляне": Здоровью детей ничего не угрожает

16.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль, - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Новости по теме:


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Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль, - сказал министр...
 
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