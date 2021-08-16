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Д. Пиневич о ситуации в "Лесной поляне": Здоровью детей ничего не угрожает
16.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль, - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Новости по теме:
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Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль, - сказал министр...
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