Источник материала: БT

Ситуация полностью под контролем. Она была доложена главе государства еще на прошлой неделе и была полностью взята под его личный контроль, - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Новости по теме:





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