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А. Лукашенко на совещании по транспортной отрасли Беларуси: Меня волнуют темы, которые волнуют вас
16.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо Дворце Независимости Александр Лукашенко с главными по транспортной отрасли страны обсуждает:
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Во Дворце Независимости Александр Лукашенко с главными по транспортной отрасли страны обсуждает: влияние санкций на работу сферы ситуацию в Белавиа ...
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