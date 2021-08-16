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Курсы валют на 16 августа - белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
16.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших накануне торгах рубль укрепился к трем основным валютам. На это утро: доллар - 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 93 копейки, и 3 рубля 41 копейку стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах рубль укрепился к трем основным валютам. На это утро: доллар - 2 рубля 50 копеек, евро - 2 рубля 93 копейки, и 3 рубля 41 копейку стоят 100...
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