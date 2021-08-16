Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные отношения в мире стали инструментом давления, разрушения стран и передела мировых ресурсов. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.





"Мы все являемся свидетелями провальной политики: США, Югославия, Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан и многие другие страны стали жертвой безрассудной и губительной политики коллективного Запада. Вся система международных отношений вышла из-под контроля. Борьба за энергоресурсы уже приводит к смене элит. К власти приходят ультраправые и националистические силы", - рассказал Николай Щекин.





В этой связи предпринимаемые Беларусью шаги по противодействию героизации нацизма являются своевременными и жизненно необходимыми. "К слову сказать, на "Большом разговоре" Президент открыто дал всем понять, что не допустит прихода к власти аферистов и националистов и что национальные интересы Беларуси незыблемы. Президент гарантировал свободу и мир белорусскому народу", - отметил аналитик.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международные отношения стали инструментом разрушения стран и передела мировых ресурсов - Щекин Николай Щекин подчеркнул, что единство белорусского народа - это гарантия сохранения суверенитета и независимости.

Николай Щекин подчеркнул, что единство белорусского народа - это гарантия сохранения суверенитета и независимости. "Беларусь всегда открыта к конструктивному диалогу на основе взаимоуважении. Именно на "Большом разговоре" был задан вектор гражданственности белорусского общества. Широкое обсуждение проекта Конституции является ярким примером соблюдения демократических принципов белорусской модели развития, - добавил он. - Объявленная Беларуси санкционная война коллективным Западом стала проявлением возрождения на Западе нацизма как идеологии. Поэтому Беларуси придется ставить жесткий заслон фашиствующей демократии Запада".-0-