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В Беларуси на этой неделе станет прохладнее

16.08.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе станет прохладнее, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие выходные и начале новой недели в Беларуси отмечалась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 18-23, что на 1-5 градуса выше климатической нормы. Температура воздуха днем в воскресенье составила плюс 23-29, по юго-востоку страны воздух прогревался до 30-32 градусов. Местами отмечались кратковременные дожди", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 17 августа, ожидается крайне неустойчивая погода с большими контрастами температуры воздуха. Через территорию страны будет смещаться система активных атмосферных фронтов с юго-запада Европы. На большей части территории прогнозируются дожди различной интенсивности, местами грозы и сильные дожди, при грозах сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем будет колебаться от плюс 20 по западу страны в плотной облачности и более интенсивных осадках до плюс 34-35 в восточных районах Могилевской и Гомельской областей, которые будут находиться в очень теплом воздухе тропического происхождения.

В среду, 18 августа, атмосферный фронт продолжит движение на восток и будет медленно смещаться на территорию России, вслед за ним начнет поступать умеренно теплая воздушная масса с Западной Европы. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха существенно понизится. Ночью будет 9-16 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса тепла.

До конца рабочей недели территория Беларуси будет находиться под влиянием неустойчивых воздушных масс североатлантического происхождения. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром по юго-востоку ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем будет от плюс 18 по северо-западу до 26 градусов тепла по юго-востоку страны.

В выходные очередная система атмосферных фронтов принесет на большую часть территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 8-16 градусов выше нуля. Днем будет 17-24 градуса тепла, по юго-востоку - до плюс 26.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В прошедшие выходные и начале новой недели в Беларуси отмечалась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 18-23, что на 1-5 градуса выше...
 
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