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Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси 17 августа из-за жары
16.08.2021 13:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 17 августа по востоку
Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозах местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 20 по западу до плюс 34 в восточных районах, по Могилевской и Гомельской областям местами до плюс 35 градусов.-0-
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