ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси 17 августа из-за жары

16.08.2021 13:15 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 17 августа по востоку Беларуси из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозах местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 20 по западу до плюс 34 в восточных районах, по Могилевской и Гомельской областям местами до плюс 35 градусов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси на этой неделе станет прохладнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by