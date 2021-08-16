Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Московской области в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" прошла жеребьевка команд - участниц конкурсов "Танковый биатлон" и "Меридиан" Армейских международных игр - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.





В жеребьевке конкурса "Танковый биатлон" участвовали представители 19 стран. По итогам выступления в 2020 году сборные были разделены на два дивизиона. В первый дивизион вошли команды Беларуси, Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион включает в себя представителей Абхазии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мали, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.





Наши танкисты будут выступать под желтым цветом в третьих заездах (24, 27 и 30 августа). 31 августа и 1 сентября определятся четыре сборные, которые дойдут до финальной эстафеты. Лучшие команды второго дивизиона будут выявлены 3 сентября. Финальная эстафета пройдет 4 сентября, в день закрытия Армейских международных игр.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Московской области прошла жеребьевка участников конкурсов АрМИ "Танковый биатлон" и "Меридиан" Наши танкисты будут выступать под желтым цветом в третьих заездах (24, 27 и 30 августа). Что касается жеребьевки конкурса "Меридиан", то белорусские топографы выступят...

Что касается жеребьевки конкурса "Меридиан", то белорусские топографы выступят под оранжевым цветом. Им предстоит пройти этап "Огневой рубеж" под пятым номером, этапы "Азимут" и "Топографический квадратлон" - под вторым.-0-