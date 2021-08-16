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17 августа в Беларуси ожидается от +20 до +35 градусов

16.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Контрастная погода на этой неделе ожидает белорусов. Завтра днем от +20 (по западу) до +35 по востоку Гомельской и Могилевской областей. На большей части страны кратковременные дожди, местами ливни. При грозах порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В предстоящие выходные также будет умеренно тепло, но с дождями и грозами.

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Контрастная погода на этой неделе ожидает белорусов. Завтра днем от +20 (по западу) до +35 по востоку Гомельской и Могилевской областей. На большей части страны...
 
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