Президент Беларуси - главе Минтранса: Вы обязаны обеспечить нормальное функционирование отрасли

Источник материала: БT

Как продвигается реконструкция крупнейших магистралей и местных трасс? И как справляется белорусская авиация в условиях европейской авиаблокады? Положение дел в транспортной сфере сегодня обсуждают во Дворце Независимости. У Президента с докладом министр транспорта и коммуникаций.



Отрасль играет важную роль в белорусской экономике. Транзитный статус нашей страны способствует доходности транспортной сферы. Ее доля в ВВП - порядка 6 %. И это фактически половина выручки, которую страна зарабатывает на экспорте услуг. А потому важно максимально использовать потенциал. В этом году сложнее, чем обычно. В мае над Беларусью были прекращены полеты европейских авиаперевозчиков. Авиакомпания "Белавиа" вынужденно приостановила рейсы по многим западным направлениям. Санкции затронули и реализацию важных инфраструктурных проектов. Но Президент уверен: это окно новых возможностей!



Около $2 млрд заработала транспортная отрасль Беларуси за полугодие

А в целом, несмотря на санкционные решения, отрасль обеспечивает положительную динамику. Удалось не допустить падения пассажиропотока. Также вырос оборот грузов, прибавил экспорт транспортных услуг. За полугодие транспортники заработали порядка 2 миллиардов долларов. Такие темпы рассчитывают сохранить и по итогам года.



