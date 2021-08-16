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Президент Беларуси - главе Минтранса: Вы обязаны обеспечить нормальное функционирование отрасли
16.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как продвигается реконструкция крупнейших магистралей и местных трасс? И как справляется белорусская авиация в условиях европейской авиаблокады? Положение дел в транспортной сфере сегодня обсуждают во Дворце Независимости. У Президента с докладом министр транспорта и коммуникаций.
Около $2 млрд заработала транспортная отрасль Беларуси за полугодие
А в целом, несмотря на санкционные решения, отрасль обеспечивает положительную динамику. Удалось не допустить падения пассажиропотока. Также вырос оборот грузов, прибавил экспорт транспортных услуг. За полугодие транспортники заработали порядка 2 миллиардов долларов. Такие темпы рассчитывают сохранить и по итогам года.
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Как продвигается реконструкция крупнейших магистралей и местных трасс? И как справляется белорусская авиация в условиях европейской авиаблокады? Положение дел...
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