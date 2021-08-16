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Президент Беларуси - главе Минтранса: Вы обязаны обеспечить нормальное функционирование отрасли

16.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как продвигается реконструкция крупнейших магистралей и местных трасс? И как справляется белорусская авиация в условиях европейской авиаблокады?  Положение дел в транспортной сфере сегодня обсуждают во Дворце Независимости. У Президента с докладом  министр транспорта и коммуникаций.

Отрасль играет важную роль в белорусской экономике. Транзитный статус нашей страны способствует доходности транспортной сферы. Ее доля в ВВП  - порядка 6 %. И это фактически половина выручки, которую страна зарабатывает на экспорте услуг. А потому важно максимально использовать потенциал. В этом году сложнее, чем обычно. В мае над Беларусью были прекращены полеты европейских авиаперевозчиков. Авиакомпания "Белавиа" вынужденно приостановила рейсы по многим западным направлениям. Санкции затронули и реализацию важных инфраструктурных проектов.  Но Президент уверен: это окно новых возможностей!  

 

Около $2 млрд заработала транспортная отрасль Беларуси за полугодие 


А в целом, несмотря на санкционные решения, отрасль обеспечивает  положительную динамику. Удалось не допустить падения пассажиропотока. Также вырос оборот грузов, прибавил экспорт транспортных услуг. За полугодие транспортники заработали порядка 2 миллиардов долларов. Такие темпы рассчитывают сохранить и по итогам года.  

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Как продвигается реконструкция крупнейших магистралей и местных трасс? И как справляется белорусская авиация в условиях европейской авиаблокады?  Положение дел...
 
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