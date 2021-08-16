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Ведомство ООН по делам беженцев обеспокоено действиями Латвии

16.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне   латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев на линию с Беларусью. Вместо помощи изможденным беженцам, они хладнокровно снимали на телефон людские страдания. Ужасающее отношение латвийских военных к мигрантам не обошло стороной международные организации. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспокоено действиями Риги.

Мы очень обеспокоены сообщениями о вытеснении и насилии, применяемых против лиц, пытающихся пересечь границу, и призываем все заинтересованные стороны уважать основные гуманитарные принципы, придерживаться международного и европейского права и воздерживаться от насилия. УВКБ ООН обеспокоено, что принятые меры могут полностью исключить для лиц, нуждающихся в защите, возможность обращаться за убежищем в регионах, где действует чрезвычайное положение.


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Накануне   латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев на линию с Беларусью. Вместо помощи изможденным беженцам, они хладнокровно снимали...
 
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