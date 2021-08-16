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Ведомство ООН по делам беженцев обеспокоено действиями Латвии
16.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Накануне латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев на линию с Беларусью. Вместо помощи изможденным беженцам, они хладнокровно снимали на телефон людские страдания. Ужасающее отношение латвийских военных к мигрантам не обошло стороной международные организации. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспокоено действиями Риги.
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Накануне латвийские пограничники силой доставили очередную группу беженцев на линию с Беларусью. Вместо помощи изможденным беженцам, они хладнокровно снимали...
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