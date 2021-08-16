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МВД: Белорусы не выезжают в Афганистан на работу
16.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как сообщает МВД нашей страны, по статистике белорусы не выезжают в Афганистан на работу. Следовательно, там наших соотечественников почти нет. По данным Департамента по гражданству и миграции, при этом в Беларуси около 900 человек имеют статус беженца, и практически все они из Афганистана.
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Как сообщает МВД нашей страны, по статистике белорусы не выезжают в Афганистан на работу. Следовательно, там наших соотечественников почти нет. По данным...
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