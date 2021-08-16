Новые свидетельства насилия над мигрантами со стороны литовских пограничников

Источник материала: БT

Новые свидетельства зверств литовских пограничников. Накануне на участке погранзаставы "Молодечненская" обнаружены несколько групп мигрантов - граждане Индии и Кубы. Этих людей избили, а затем силой выпроводили на территорию Беларуси. У всех беженцев на теле следы жестоких побоев. По словам иностранцев, литовские силовики обходились с ними бесчеловечно. В настоящее время мигранты находятся на линии границы, белорусской стороной им оказана первая медицинская помощь.



Новости по теме:



