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Новые свидетельства насилия над мигрантами со стороны литовских пограничников
16.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые свидетельства зверств литовских пограничников. Накануне на участке погранзаставы "Молодечненская" обнаружены несколько групп мигрантов - граждане Индии и Кубы. Этих людей избили, а затем силой выпроводили на территорию Беларуси. У всех беженцев на теле следы жестоких побоев. По словам иностранцев, литовские силовики обходились с ними бесчеловечно. В настоящее время мигранты находятся на линии границы, белорусской стороной им оказана первая медицинская помощь.
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Новые свидетельства зверств литовских пограничников. Накануне на участке погранзаставы "Молодечненская" обнаружены несколько групп мигрантов - граждане Индии и...
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