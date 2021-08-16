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Исторический фестиваль "Несвиж-2021" прошел в Минской области
16.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Рыцарские поединки, битва гусаров и путешествие сразу в несколько эпох. Впервые в Несвиже прошел исторический фестиваль. Для гостей работали ярмарки "Город мастеров" и арт-аллея. Свои работы представили мыловары, кузнецы, гончары и мастера по керамике и вышивке. Изюминка программы – сражения воинов средневековья, собравшие более тысячи зрителей.
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Рыцарские поединки, битва гусаров и путешествие сразу в несколько эпох. Впервые в Несвиже прошел исторический фестиваль. Для гостей работали ярмарки "Город...
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