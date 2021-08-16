Следователи рассказали, как не стать жертвой кибермошенников 

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В УСК по Минску рассказали, как не стать жертвой кибермошенников. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.





"На протяжении текущего года в Минске вновь наблюдается рост количества преступлений в сфере информационных технологий. Подавляющее большинство из них составляют хищения денежных средств путем завладения реквизитами банковских платежных карт - ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК. За 7 месяцев столичными подразделениями возбуждено 2754 уголовных дела по ст.212 УК. За аналогичный период 2020 года в столице зарегистрировано 1660 подобных преступлений", - рассказали в УСК.





Не теряет актуальности завладение реквизитами банковских карт с помощью фишинговых интернет-страниц, имитирующих популярные площадки объявлений. Через различные мессенджеры с гражданами, разместившими на площадке объявление о продаже различных товаров, велась переписка. В ходе общения потерпевшим предлагалось перейти по ссылке на поддельную страницу, внешне схожую со страницей торговой площадки, и ввести реквизиты своей банковской карты для якобы отправки на их счет предоплаты. После ввода данных денег продавец не получал, а с его банковской карты списывались имеющиеся на ней денежные средства.





В июле текущего года 56-летний мужчина на популярной торговой интернет-площадке разместил объявление о продаже товара. Посредством мессенджера с ним связался потенциальный покупатель и сообщил, что хочет его приобрести с помощью доставки, после чего переслал фишинговую ссылку. Перейдя по ней, минчанин заполнил реквизиты своей банковской карты, в том числе и остаток на счете. Вместо пополнения баланса потерпевший лишился более Br1,5 тыс.





Зафиксированы и случаи, когда гражданам предлагается оформить доставку товара почтой. Схема аналогичная: злоумышленники присылают фишинговую ссылку сайта, схожего с сайтом РУП "Белпочта", на котором якобы оформлена их сделка. После указания всех реквизитов банковской карты со счета продавца также списываются деньги.





Большое количество уголовных дел возбуждено по факту хищения денежных средств лжесотрудниками банков. Злоумышленники звонят потерпевшим на мобильные телефоны, представляются работниками различных банков и под вымышленными предлогами запрашивают реквизиты банковских платежных карт и паспортные данные. В результате граждане лишаются своих сбережений.





К примеру, Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении более Br52 тыс. с карт-счетов минчанки. В марте текущего года женщине в Viber позвонил мужчина и представился работником банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются похитить денежные средства с ее банковской платежной карты. Звонивший сообщил потерпевшей, что несанкционированные операции происходят по причине взлома аккаунта в интернет-банкинге, но благодаря службе безопасности ее карта уже заблокирована и денежные средства "спасены". После чего он предложил застраховать сбережения. При этом, с его слов, указанная услуга позволила бы минчанке пользоваться денежными средствами без перевыпуска карты. Женщина выполнила все указания злоумышленника и лишилась денег.





"В практике следователей зафиксирован еще один способ совершения противоправных действий в сфере информационных технологий - злоумышленник после несанкционированного доступа к странице в социальной сети рассылает пользователям, находящимся в разделе "Друзья", сообщение с просьбой об оказании помощи в переводе денежных средств под различными предлогами. После этого входит в доверие и якобы для перевода им денежных средств просит сообщить реквизиты банковской платежной карты и коды из поступивших на мобильный телефон смс-сообщений или присылает ссылку на фишинговую страницу, внешне схожую со страницей банка. Пользователь, не догадываясь о преступности намерений, сообщает запрашиваемую информацию или вводит данные, в результате чего злоумышленник получает доступ к карт-счету и совершает хищение имеющихся на нем денежных средств", - добавили в УСК.





При расследовании уголовных дел этой категории следователи уделяют большое внимание принятию мер по возмещению ущерба. При изучении 34 уголовных дел по 12 из них удалось установить банковские счета резидентов Республики Беларусь, на которые были зачислены похищенные деньги. Следователями незамедлительно в соответствующие банковские учреждения направлены требования о наложении ареста на указанные счета.





Важно отметить, что возвращение денежных средств стало возможным благодаря слаженным действиям пострадавших, следствия, сотрудников милиции и банковских учреждений. Следует помнить, что хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам.





В очередной раз следователи столицы просят граждан быть бдительными: при использовании торговой площадки Kufar совершайте все действия исключительно на самой платформе объявлений; не переходите по ссылкам, которые высылают неизвестные; не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи рассказали, как не стать жертвой кибермошенников Никому не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите...

Никому не передавайте реквизиты своих банковских карт, в том числе CVV-код. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите данный разговор и перезвоните в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов. Помните, что сотрудник банка никогда не будет получать информацию у клиента о ее полных реквизитах, тем более посредством телефонного звонка. В случае утери банковской платежной карты обратитесь в банк для ее блокировки. Если все же вы стали жертвой киберпреступников, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. -0-