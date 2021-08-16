На Партизанском проспекте в Минске загорелся автомобиль - есть пострадавшие

Источник материала: БT

Возгорание автомобиля на Партизанском проспекте - есть пострадавшие. ДТП произошло сегодня ночью. 22-летний водитель Subaru не справился с управлением - наехал на бордюр и врезался в осветительную мачту. В результате автомобиль загорелся. Водитель и один пассажир выбрались самостоятельно, а второго - вытащили очевидцы аварии. Пассажиров с травмами госпитализировали. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян - алкотестер показал 1,5 промилле.

Еще одна авария на 54-м километры МКАД - погиб пешеход. Он переходил магистраль в неустановленном месте. Водитель автомобиля Citroën двигался по внутреннему кольцу со стороны Логойского тракта в направлении улицы Всехсвятской и наехал на мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.





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