Контрастная погода ожидается в центральном регионе на этой неделе

Источник материала: БT

Тепло, но с дождями и грозами. Контрастная погода ожидается на этой неделе в Минской области. Ночью будет от 15 до 20 градусов с плюсом. Днем воздух прогреется до 25-29 тепла. Местами столбики термометров поднимутся до плюс 32. На большей части региона завтра пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - ливни. При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Неустойчивый характер погоды сохранится до конца рабочей недели. Умеренно тепло будет и в выходные. Также пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.





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