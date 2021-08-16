В Минской области жатва идет одновременно с подготовкой к севу озимых

Источник материала: БT

Рубеж в полтора миллиона тонн зерна быстро преодолеют хлеборобы Минской области. Убрать остается около 15 % золотого поприща. С гектара колосовые в среднем дают 36 центнеров. Вместе с жатвой в регионе готовят и почву под будущий урожай. Каким будет каравай следующего сезона, во многом зависит от соблюдения всех агротехнологий. Это и севооборот, внесение удобрения и выполнение оптимальных сроков сева.

Сергей Яковицкий, механизатор агрокомбината "Ждановичи":

Сразу убрали ячмень, потом убрали солому, потом приехали удобрения внесли - калий фосфор. А это белорусский плуг, новый купили, сейчас пашем землю. Дальше приедут культиваторы, подготовят почву - сделают ее пушистой, мягенькой, и приедет сеялка

Только в агрокомбинате "Ждановичи" к следующему сезону под озимые отвели более 6 с половиной тысяч гектаров (это на 7 сотен выше уровня этого года. Сев рапса здесь планируют завершить до конца лета, зерновых же - до октября.





Читайте также:



