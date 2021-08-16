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В подмосковном парке "Патриот" прошла жеребьевка команд танкового биатлона

16.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В подмосковном парке "Патриот" прошла торжественная церемония жеребьевки команд конкурса "Танковый биатлон". Это самое зрелищное состязание Армейских международных игр, которые стартуют уже в воскресенье. Во время жеребьевки представители от каждой страны крутили "колесо удачи" - оно определяло цвет танка и соперников индивидуальной гонки. Для белорусов фортуна выбрала желтый. Наши танкисты выступят в третий день заезда - 24 августа. Соперники - команды из Азербайджана, Казахстана и Сербии.

Сергей Михно, тренер сборной Беларуси по танковому биатлону:

Надо было пройти многократные состязания между воинскими частями и попасть в команду. Да, у нас команда обновлена практически на 50 %. Есть и курсанты академий, офицеры, контрактации, сержанты, категории всех военнослужащих. Все цвета хорошие, не важно, на каком цвете ездить. Все команды подготовленные, конкуренция растет с каждым годом, все стараются побеждать. Едут с одной целью - только победить. Любые заезды будут сложные и не важно, на какой дорожке.

В этом году в конкурсе "Танковый биатлон" участвуют экипажи из девятнадцати стран. Традиционно белорусы выступают на собственной технике и всегда в тройке лидеров этих соревнований. В прошлом году наша команда взяла бронзу, уступив экипажам из России и Китая. В 2019 году - серебро.


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В подмосковном парке "Патриот" прошла торжественная церемония жеребьевки команд конкурса "Танковый биатлон". Это самое зрелищное состязание Армейских...
 
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