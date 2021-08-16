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Минприроды: в Беларуси более 1,3 тыс. особо охраняемых природных территорий

16.08.2021 17:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси насчитывается более 1,3 тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции "Развитие экологического туризма в Беларуси" заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Андрей Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране есть значительный потенциал для развития экологического туризма. В Беларуси на 1 января 2021 года 1307 особо охраняемых природных территорий. Все они в той или иной степени могут быть интересны с точки зрения экотуризма", - сказал Андрей Кузьмич.

По его словам, в республике функционируют 29 государственных природоохранных учреждений, которые управляют Березинским биосферным заповедником, четырьмя национальными парками, а также заказниками.

На особо охраняемых природных территориях насчитываются 48 экологических троп, 176 туристических маршрутов, 116 туристических стоянок. "Экологические тропы создаются не только на ООПТ, но и в городах. Например, в Минске в настоящий момент их уже 11", - добавил специалист.

Также представитель Минприроды рассказал, что в Беларуси развиваются такие направления экотуризма, как экскурсии на болотоступах, болотоходе, изучение следов диких животных (заказник "Ельня"), обучение дайвингу (заказник "Ричи", Браславский район), водные походы на плотах (заказник "Днепро-Сожский", Лоевский район). Довольно большой популярностью пользуются экологические фестивали.

Кроме того, ведется экологическое просвещение населения. В настоящее время созданы 16 визит-центров, четыре эколого-образовательных класса.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси на 1 января 2021 года 1307 особо охраняемых природных территорий. Все они в той или иной степени могут быть интересны с точки зрения экотуризма.
 
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