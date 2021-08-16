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В Несвиже впервые прошел республиканский исторический фестиваль

16.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рыцарские поединки, битва гусаров и путешествие сразу в несколько эпох! В Несвиже впервые прошел республиканский исторический фестиваль. Для гостей - ярмарка, город мастеров и арт-аллея. Свои работы представили кузнецы, гончары, мастера по керамике и вышивке. Путешествие по времени - в сюжете Татьяны Божко. (видео)


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Рыцарские поединки, битва гусаров и путешествие сразу в несколько эпох! В Несвиже впервые прошел республиканский исторический фестиваль. Для гостей - ярмарка,...
 
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