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В Смолевичском районе проходит выставка предприятий АПК Минской области

16.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выставки, дегустации и ретромашины - 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули свои подворья у мемориала "Курган Славы". На входе посетителей встречали винтажные авто и сельхозоборудование: всего около сорока единиц техники, которая хорошо зарекомендовала себя в работе. На ярмарке представили и достижения центрального региона во всех отраслях. Организации ознакомили не только с результатами своей работы, но и предложили интерактив с конкурсами, играми, квестами и фотозонами. Все это под песни творческих коллективов области. Само мероприятие символически приурочено к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

На гостеприимных подворьях также можно было попробовать блюда белорусской кухни и сделать покупки.


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Выставки, дегустации и ретромашины - 15 предприятий агропромышленного комплекса Минской области развернули свои подворья у мемориала "Курган Славы". На входе...
 
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