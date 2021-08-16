Источник материала: БT

Влияние транспортного комплекса на нашу жизнь огромно. Вся инфраструктура требует бережного содержания и постоянного обновления. В отрасли еще немало актуальных вопросов: это и транспортный налог, и обновление законодательства для рынка такси. Обо всем подробно расскажет профильный министр в проекте " Разговор у Президента ". Смотрите сегодня после " Панорамы ".





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