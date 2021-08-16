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А. Авраменко в проекте "Разговор у Президента"

16.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Влияние транспортного комплекса на нашу жизнь огромно. Вся инфраструктура требует бережного содержания и постоянного обновления. В отрасли еще немало актуальных вопросов: это и транспортный налог, и обновление законодательства для рынка такси. Обо всем подробно расскажет профильный министр в проекте "Разговор у Президента". Смотрите сегодня после "Панорамы".


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Влияние транспортного комплекса на нашу жизнь огромно. Вся инфраструктура требует бережного содержания и постоянного обновления. В отрасли еще немало актуальных...
 
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