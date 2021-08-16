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Прогноз погоды на 17 августа
16.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса.
Днем 17 августа по Гомельской и Могилевской областям на большей части максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 - плюс 34°С, местами - плюс 35°С.
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Погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса. Днем 17 августа по Гомельской и Могилевской областям на...
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