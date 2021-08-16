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Активисты БРСМ чествовали первого в Могилевской области водителя, который перевез 4 тысячи тонн зерна

16.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Активисты БРСМ сегодня чествовали первого в Могилевской области водителя, который перевез 4 тысячи тонн зерна, - это Артемий Костюков. Уже 9 год он работает на отвозке зерна в Учхозе БГСХА. Ему вручены подарки и благодарности.

Артемий Костюков, водитель РУП "Учхоз БГСХА":

К 7 приходить на работу - машину проверить. И с 7 утра до 10, когда и до 11:30 на работе. Девятый год сезон работаю на уборочной, на отвозке. За все время первый раз перевез более 4 тысяч тонн зерна.

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

"Молодежь за урожай!" - это та акция направлена на поддержку наших молодых комбайнеров, водителей, которые сейчас, в горячую пору, выполняют работу, которая действительно идет на пользу всем нам. которым благодарны за то, что у нас на столе есть хлеб.

Свыше полусотни молодых водителей, и свыше сотни молодежных экипажей трудятся в эти минуты в полях Могилевской области на уборке хлеба. Без малого 88 тысяч тонн зерна убрано с полей региона молодыми экипажами. А это почти каждая десятая тонна урожая.


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Активисты БРСМ сегодня чествовали первого в Могилевской области водителя, который перевез 4 тысячи тонн зерна, - это Артемий Костюков. Уже 9 год он работает на...
 
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