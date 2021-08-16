МАРТ: Цены на лекарственные препараты в аптеках стабилизировались с марта

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Цены на лекарственные препараты в аптеках стабилизировались с марта. Таков результат мониторинга стоимости лекарств в Могилевском районе. Сенаторы продолжают контролировать изменение цен на медикаменты в своих регионах. Проверке подлежат как государственные, так и частные аптеки. В перечне позиции первой необходимости - антибиотики, жаропонижающие, препараты для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва от Могилевской области:

Цены на лекарственные препараты стабилизировались в марте. С этого времени вот уже в течение полугода они вырастут по некоторым позициям (даже есть и снижение цены) на 1-2 %. Поэтому выполняем очень важную задачу - чтобы все цены на весьма важные препараты оставались в пределах, установленных правительством Республики Беларусь.

Мониторинг цен на лекарственные препараты в стране проводится ежемесячно на протяжении полугода по поручению председателя Совета Республики Натальи Кочановой.





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