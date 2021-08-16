ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МАРТ: Цены на лекарственные препараты в аптеках стабилизировались с марта

16.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Цены на лекарственные препараты в аптеках стабилизировались с марта. Таков результат мониторинга стоимости лекарств в Могилевском районе. Сенаторы продолжают контролировать изменение цен на медикаменты в своих регионах. Проверке подлежат как государственные, так и частные аптеки. В перечне позиции первой необходимости - антибиотики, жаропонижающие, препараты для ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва от Могилевской области:

Цены на лекарственные препараты стабилизировались в марте. С этого времени вот уже в течение полугода они вырастут по некоторым позициям (даже есть и снижение цены) на 1-2 %. Поэтому выполняем очень важную задачу - чтобы все цены на весьма важные препараты оставались в пределах, установленных правительством Республики Беларусь.

Мониторинг цен на лекарственные препараты в стране проводится ежемесячно на протяжении полугода по поручению председателя Совета Республики Натальи Кочановой. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на лекарственные препараты в аптеках стабилизировались с марта. Таков результат мониторинга стоимости лекарств в Могилевском районе. Сенаторы продолжают...
 
Новости дня
Новости общества
 
Появилась расшифровка того, что происходило в кабине пилотов, спасших жизни других людей ценой своей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by