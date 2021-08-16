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Появилась расшифровка того, что происходило в кабине пилотов, спасших жизни других людей ценой своей
16.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Они боролись до последнего и ценой собственной жизни спасли десятки других! Сегодня появились ранее неопубликованные кадры крушения самолета под Барановичами и расшифровка того, что происходило в кабине пилотов. Трагедия произошла 19 мая. Во время тренировочного полета Як-130 у самолета отказали все системы управления. Была команда катапультироваться, но, когда летчики поняли, что самолет уходит в город, на жилые кварталы, то приняли решение до последнего выводить борт.
Командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб отправил представление на присвоение наград погибшим летчикам.
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Появилась расшифровка того, что происходило в кабине пилотов, спасших жизни других людей ценой своей
Они боролись до последнего и ценой собственной жизни спасли десятки других! Сегодня появились ранее неопубликованные кадры крушения самолета под Барановичами и...
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